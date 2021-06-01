Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Бизнес Эксклюзивно по подписке

Эксперты оценили план Белоусова по изъятию у металлургов 100 млрд руб.

Существуют диспропорции в налогообложении добывающих компаний и металлургических, считают эксперты.
Любовь Маврина
Сергей Бобылев / ТАСС

Налоговая политика в металлургической промышленности должна быть пересмотрена, к такому выводу пришли опрошенные «Ведомостями» эксперты. Дискуссию спровоцировал первый вице-премьер Андрей Белоусов, который в интервью РБК заявил о «нахлобучивании» государства металлургическими компаниями. «Сейчас отчетность пришла, мы видим, — доходы металлургов возросли в разы на фоне того, что происходило. Это неплохо. И даже неплохо, что они выплачивают дивиденды. А плохо то, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен». 

По словам Белоусова это привело к дополнительным расходам бюджета при исполнении гособоронзаказа и государственных капитальных вложений на сумму в 100 млрд рублей. «Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога», – сказал он.  В ответ на это заявление владелец группы НЛМК Владимир Лисин посоветовал Белоусову «не чинить то, что работает». 

Обе стороны апеллируют к понятию справедливости. И тут следует вспомнить исторически высокий уровень налогов для сферы добычи полезных ископаемых. «Нефтяники платят налогами в казну до 60% от конечной продукции, газовики — примерно 35-40%, металлурги — примерно 10%», – отмечает  доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке горнорудных компаний одна из самых низких по отраслям и не превышает 8%, в то время как для нефтегазовых компаний этот показатель варьируется от 40 до 50%, свидетельствую расчеты Vygon Consulting. 

Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных