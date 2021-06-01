Эксперты оценили план Белоусова по изъятию у металлургов 100 млрд руб.

Налоговая политика в металлургической промышленности должна быть пересмотрена, к такому выводу пришли опрошенные «Ведомостями» эксперты. Дискуссию спровоцировал первый вице-премьер Андрей Белоусов, который в интервью РБК заявил о «нахлобучивании» государства металлургическими компаниями. «Сейчас отчетность пришла, мы видим, — доходы металлургов возросли в разы на фоне того, что происходило. Это неплохо. И даже неплохо, что они выплачивают дивиденды. А плохо то, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен».