Эксперты оценили план Белоусова по изъятию у металлургов 100 млрд руб.Существуют диспропорции в налогообложении добывающих компаний и металлургических, считают эксперты.
Налоговая политика в металлургической промышленности должна быть пересмотрена, к такому выводу пришли опрошенные «Ведомостями» эксперты. Дискуссию спровоцировал первый вице-премьер Андрей Белоусов, который в интервью РБК заявил о «нахлобучивании» государства металлургическими компаниями. «Сейчас отчетность пришла, мы видим, — доходы металлургов возросли в разы на фоне того, что происходило. Это неплохо. И даже неплохо, что они выплачивают дивиденды. А плохо то, что все они подняли цены на внутреннем рынке в соответствии с ростом мировых цен».
По словам Белоусова это привело к дополнительным расходам бюджета при исполнении гособоронзаказа и государственных капитальных вложений на сумму в 100 млрд рублей. «Эти деньги, я считаю, они должны нам вернуть в виде налога», – сказал он. В ответ на это заявление владелец группы НЛМК Владимир Лисин посоветовал Белоусову «не чинить то, что работает».
Обе стороны апеллируют к понятию справедливости. И тут следует вспомнить исторически высокий уровень налогов для сферы добычи полезных ископаемых. «Нефтяники платят налогами в казну до 60% от конечной продукции, газовики — примерно 35-40%, металлурги — примерно 10%», – отмечает доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Доля валовых налогов (НДПИ и таможенной пошлины) в выручке горнорудных компаний одна из самых низких по отраслям и не превышает 8%, в то время как для нефтегазовых компаний этот показатель варьируется от 40 до 50%, свидетельствую расчеты Vygon Consulting.