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Химия китайской мечты

Как сирота из крестьянской семьи построил главного конкурента Tesla
Антон Осипов
Основатель BYD Ван Чуаньфу / Imaginechina via AFP

«Вы видели их машину? – риторически спросил Илон Маск в интервью Bloomberg в 2011 г. – Я не думаю, что они выпускают хороший продукт». Прошло 11 лет. Китайский автопроизводитель BYD, о котором он рассуждал, продал больше автомобилей на электротяге, чем Tesla.

О BYD активно заговорили летом 2022 г., когда за первые полгода китайская автокомпания продала более 641 000 машин, а Tesla – 546 000. Отрыв за весь 2022 год оказался еще больше – 1,86 млн у китайцев и 1,31 млн у Tesla. Нюанс в том, что китайцы выпускают не только электрокары, но и гибриды – примерно поровну. Так что если считать только электромобили, то мировой лидер все еще Tesla: китайцы в 2022 г. поставили 911 140 полностью электрических машин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных