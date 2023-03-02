Химия китайской мечты

О BYD активно заговорили летом 2022 г., когда за первые полгода китайская автокомпания продала более 641 000 машин, а Tesla – 546 000. Отрыв за весь 2022 год оказался еще больше – 1,86 млн у китайцев и 1,31 млн у Tesla. Нюанс в том, что китайцы выпускают не только электрокары, но и гибриды – примерно поровну. Так что если считать только электромобили, то мировой лидер все еще Tesla: китайцы в 2022 г. поставили 911 140 полностью электрических машин.