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Главная / Бизнес / Интервью /

Дмитрий Тыщук: «Основной потенциал роста для нас связан с флотом»

Гендиректор авиакомпании «Победа» о потребности в новых самолетах, проблемах с керосином и расчетах в криптовалюте
Светлана Афонина
Денис Ильюшенков
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Авиакомпания «Победа» у рядового пассажира ассоциируется с возможностью относительно недорогого перелета и соответствующими ограничениями. Вместе с тем компания обеспечивает четверть пассажиропотока материнской группы «Аэрофлот», успешно эксплуатирует весь парк своих самолетов, оставшийся с досанкционных времен, получает прибыль и собирается открывать новые направления. О том, как перевозчику удается это делать и что нужно для дальнейшего роста, в интервью «Ведомостям» рассказал гендиректор авиакомпании Дмитрий Тыщук.

За первое полугодие «Победа» перевезла 6,5 млн человек – на 200 000 меньше, чем год назад. Загрузка кресел при этом осталась на рекордном уровне 94,4%. Возможности роста, говорит Тыщук, ограничены не спросом, а наличием провозных емкостей. В интервью «Ведомостям» он рассказывает, как компания справляется с выросшими на треть расходами на обслуживание флота, почему делает ставку на Среднюю Азию и изучает криптовалюты для международных расчетов.

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