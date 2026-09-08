Дмитрий Тыщук: «Основной потенциал роста для нас связан с флотом»

За первое полугодие «Победа» перевезла 6,5 млн человек – на 200 000 меньше, чем год назад. Загрузка кресел при этом осталась на рекордном уровне 94,4%. Возможности роста, говорит Тыщук, ограничены не спросом, а наличием провозных емкостей. В интервью «Ведомостям» он рассказывает, как компания справляется с выросшими на треть расходами на обслуживание флота, почему делает ставку на Среднюю Азию и изучает криптовалюты для международных расчетов.