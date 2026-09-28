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Главная / Бизнес / Интервью /

Герман Зверев: «Я противник рекордомании»

Глава ВАРПЭ об идее «минтаевой ОПЕК» и разумном уровне цен на икру
Елена Орехова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) была основана в 1994 г. В ее состав входят предприятия, представляющие все сегменты рыбной отрасли – от добычи и переработки рыбы до аквакультуры и логистики. Доля членов ассоциации в общем объеме национального вылова превышает 90%. «Ведомости« поговорили с президентом ВАРПЭ Германом Зверевым о том, что происходит с маржинальностью отрасли, как снижение добычи лососевых будет возвращать цену красной икры к ее экономически обоснованному премиальному уровню и чем полезно создание рыбного картеля для экспортных поставок.

– За I квартал совокупная задолженность рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий составляла 1,1 трлн руб. Вы говорили, что такой высокий показатель фиксируется впервые. Как можно охарактеризовать финансовое состояние отрасли по итогам первого полугодия?

– Важен не совокупный размер задолженности отрасли перед банками, а величина ежегодных платежей для обслуживания долга, уровень кредитного «холестерина». По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), в 2022 г. на обслуживание кредитов и займов было направлено 16,8 млрд руб., в 2023 г. – 28 млрд руб., в 2024 г. – 51 млрд руб., в 2025 г. – 62 млрд руб. За три года ежегодные платежи банкам выросли почти в 4 раза и сейчас сопоставимы с налоговыми платежами. При этом операционный денежный поток за тот же период увеличился всего в 1,2 раза.

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