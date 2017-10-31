Как будут выглядеть самолеты UTair

Андрей Гордеев / Ведомости

Рендиректор Utair Андрей Мартиросов пояснил, что в компании сейчас подошел цикл перекраски судов и этим решили воспользоваться. «Нынешнему логотипу 15 лет, решили его обновить», – добавил он. Перекраска одного самолета стоит $50 000–100 000, но это часть органических затрат, перекрашивать все равно надо было, уточнил Мартиросов

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