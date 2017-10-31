Как будут выглядеть самолеты UTair
Авиакомпания разработала новый фирменный стиль
Авиакомпания UTair начала ребрендинг, рассказали топ-менеджеры перевозчика на пресс-конференции 31 октября. По словам вице-президента по маркетингу «UTair – пассажирские авиалинии» Алены Щербининой, теперь у компании появится фирменный логотип и новый шрифт написания названия
1/7
Логотип – слегка наклоненная вправо буква U. Он также будет размещен на хвосте
2/7
Новый шрифт в названии на фюзеляже будет лаконичнее, без наклона и вязи, как сейчас, а вторая буква в названии будет строчной, заявила Щербинина
3/7
Разработка логотипа и нового фирменного стиля обошлась компании в 4 млн руб.
4/7
Ребрендинг ливрей коснется всех судов, а фирменные цвета – белый и синий – сохранятся. Половина флота будет перекрашена этой осенью и зимой, другая половина – в следующие осень-зиму
5/7
Рендиректор Utair Андрей Мартиросов пояснил, что в компании сейчас подошел цикл перекраски судов и этим решили воспользоваться. «Нынешнему логотипу 15 лет, решили его обновить», – добавил он. Перекраска одного самолета стоит $50 000–100 000, но это часть органических затрат, перекрашивать все равно надо было, уточнил Мартиросов
6/7
Сейчас Utair – четвертая авиакомпания России, в январе – сентябре перевезла 5,5 млн пассажиров. В парке 47 среднемагистральных самолетов Boeing 737, три дальнемагистральных Boeing 767 и 14 региональных ATR-72
7/7
Самые популярные галереи