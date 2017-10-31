Авиакомпания UTair начала ребрендинг

Сейчас Utair – четвертая авиакомпания России М. Стулов / Ведомости

Четвертая по величине авиакомпания России UTair начала ребрендинг, рассказали топ-менеджеры перевозчика на пресс-конференции.

По словам вице-президента по маркетингу «UTair – пассажирские авиалинии» Алены Щербининой, теперь у компании появится фирменный логотип и новый шрифт написания названия. Логотип – слегка наклоненная вправо буква U. Он также будет размещен на хвосте. Новый шрифт в названии на фюзеляже будет лаконичнее, без наклона и вязи, как сейчас, а вторая буква в названии будет строчной, заявила Щербинина.

Разработка логотипа и нового фирменного стиля обошлась компании в 4 млн руб.

Она добавила, что ребрендинг ливрей коснется всех судов, а фирменные цвета – белый и синий – сохранятся. Половина флота будет перекрашена этой осенью и зимой, другая половина – в следующие осень-зиму. Ребрендинг отражает глубокие изменения в компании, которые проходят в последние годы: усиление операционной эффективности, обновление сервисов для пассажиров и внедрение цифровых технологий, подчеркнула она.

Гендиректор Utair Андрей Мартиросов пояснил, что в компании сейчас подошел цикл перекраски судов и этим решили воспользоваться. «Нынешнему логотипу 15 лет, решили его обновить», – добавил он. Перекраска одного самолета стоит $50 000–100 000, но это часть органических затрат, перекрашивать все равно надо было, уточнил Мартиросов. Самолеты перекрашивают раз в 5–7 лет, поэтому это нельзя назвать затратами именно на ребрендинг, считает он.

«Новый бренд должен донести до пассажира нашу растущую прозрачность и понятность», – рассказал президент «UTair – пассажирские авиалинии» Павел Пермяков. Сайт авиакомпании будет обновлен сегодня.

Кроме того, есть планы по обновлению парка, они согласованы с кредиторами, рассказал Пермяков: собирались с 2018 г. начать массовое обновление, но текущая конъюнктура рынка заставила сдвинуть его на год – до 2019 г. Прежде всего авиаперевозчик намерен менять Boeing 737-500 (их у компании 32, у них небольшая вместимость) на более вместительные В737-800, но рассматривает и других производителей. План обновления до 2025 г. предполагает полное обновление авиапарка, в данный момент компания планирует 5–7 новых судов в год.

В 2020 г. компания планирует рост доли Utair в сегменте российских перевозок до 10% (сейчас – 6,8%).

По словам Пермякова, многие игроки рынка, в том числе государственные, ведут себя агрессивно: рынок растет за счет снижения тарифов – в среднем на 15%; этот рост нездоровый и поддерживать его рыночной компании сложно.

Сейчас Utair – четвертая авиакомпания России, в январе – сентябре перевезла 5,5 млн пассажиров. В парке 47 среднемагистральных самолетов Boeing 737, три дальнемагистральных Boeing 767 и 14 региональных ATR-72.