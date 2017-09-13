Авиакомпания UTair хочет летать за границу чаще

Это может усилить конкуренцию между «Внуково», где она базируется, и «Домодедово» по международным рейсам

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К 2020 г. UTair планирует увеличить пассажиропоток в 1,5 раза Юрий Смитюк / ТАСС

UTair планирует к 2020 г. увеличить количество международных рейсов в 2–3 раза, рассказал «Ведомостям» президент «UTair – пассажирские перевозки» Алексей Будник. Всего в маршрутной сети UTair 150 направлений, 23 из них – международные, в том числе 18 из Москвы (семь – в Европу, шесть – в Среднюю Азию, четыре – в Закавказье, один – в Китай). Причем четыре европейских направления – из Москвы в Берлин, Вену, Мюнхен и Ираклион – были открыты только этим летом. Сейчас по доле международных маршрутов в своей сети UTair заметно уступает другим крупным перевозчикам (см. график).

Еще в 2014 г. UTair активно выполняла чартерные перевозки за рубеж, но из-за больших долгов и угрозы банкротства запустила программу «Импульс» по сокращению издержек (в частности, флот был сокращен со 115 до 65 судов).

«С 2014 г. доля международных линий в трафике UTair сократилась с 40 до 16%, мы изменили бизнес-модель – отказались от чартерных перевозок и сфокусировались на развитии регулярного авиасообщения, – рассказывает Будник. – Нам было важно выстроить на базе аэропорта «Внуково» регулярную сеть на внутренних линиях с удобными стыковками, и сегодня она одна из лучших в России, следующий шаг – развитие международных направлений, сочетание региональных и международных рейсов позволяет путешественникам со всей России быстро и по доступным ценам летать за границу через «Внуково».

По его словам, зарубежные направления важны для усиления конкурентоспособности UTair на московском рынке: «Мы хотим создать альтернативу перелетам через «Домодедово», где представлено большое количество авиакомпаний и направлений».

ПАО «Ютэйр» Авиакомпания

Акционеры: АО «АК-инвест» (50,112%; принадлежит НПФ «Сургутнефтегаз»), Ханты-Мансийский автономный округ (38,828%), Тюменская область (8,441%).

Капитализация – 30,7 млрд руб.

Финансовые показатели (МСФО, шесть месяцев 2017 г.):

Выручка – 32 млрд руб.,

Чистый убыток – 3,7 млрд руб.

Во всем мире межгосударственные перевозки существенно более зарегулированный рынок, отмечает партнер Bain & Company Андрей Панов: «На внутренних линиях можно очень быстро наращивать мощности в отличие от зарубежных направлений. Естественно, это приводит к тому, что цены на международных линиях несколько выше, чем на внутренних, разница составляет в среднем от 5 до 10%».

На внутренних линиях действует ставка НДС 10%, а на международных линиях – 0%, что делает доходность последних выше, а низкий курс рубля повышает конкурентоспособность российских авиакомпаний (часть расходов которых номинирована в рублях) по сравнению с иностранными, отмечает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Международные перевозки российских авиакомпаний выросли в январе – июле год к году на 37,7%, а без учета полетов в страны СНГ – на 43,7%, по данным Росавиации. Внутренние перевозки выросли на 11,8%, а весь пассажиропоток – на 21%. Если макроэкономическая ситуация не ухудшится, то стабильный курс рубля обеспечит постоянный рост международных перевозок, в том числе самостоятельных путешествий, которые как раз совершаются регулярными рейсами, говорит Пантелеев.

«Правда, пока у нас нет свободного неба со странами Евросоюза, рассчитывать на право летать по отдельным направлениям сложно, новые направления получать сложно. Мы постоянно работаем над этим, в августе, в частности, получили права на семь полетов в неделю из Москвы в Милан», – говорит Будник. В 2018 г. UTair планирует увеличивать частоту полетов на действующих маршрутах и открывать новые направления в России и за рубежом, а к 2020 г. достичь пассажиропотока в 10 млн, добавляет он.

Топ-менеджер крупной авиакомпании рассказал, что проблему также составляет большое количество неиспользуемых международных допусков (их распределяет комиссия при Минтрансе): авиакомпании получают направления, не летают по ним, но другим перевозчикам они становятся недоступны. Представитель Минтранса на запрос не ответил.

UTair – единственная авиакомпания из топ-10, которая в 2015–2017 гг. не получила и не законтрактовала ни одного самолета. На существующем парке она нарастила пассажиропоток в 2016 г. на 20% до 6,6 млн человек, в январе – июле этого года – на 13,2% до 4 млн человек. «Уральские авиалинии», которые росли быстрее, этим летом оттеснили UTair с третьего места по трафику (4,26 млн пассажиров в январе – июле).