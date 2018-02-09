Эмоции Недели российского бизнеса
Бизнесмены обсудили с чиновниками вопросы взаимодействия
Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов показывает удостоверение к знаку «За вклад в международно сотрудничество» гендиректору «Росатома» Алексею Лихачеву
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Президент России Владимир Путин
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Президент РСПП Александр Шохин
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Министры финансов Антон Силуанов и экономического развития Максим Орешкин
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Основной владелец ММК Виктор Рашников
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Основной владелец «Магнита» Сергей Галицкий и совладелец «Сафмара» Михаил Гуцериев
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Владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин
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Руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев
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Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян
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Совладелец и президент «Лукойла» Вагит Алекперов (справа)
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Председатель правления Московской биржи Александр Афанасьев и запред ЦБ Сергей Швецов
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Зампред ЦБ Ольга Скоробогатова и председатель правления «Юникредит банка» Михаил Алексеев
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