Котировки «префов» «Транснефти» выросли на новости о росте дивидендов

Привилегированные акции «Транснефти» на Московской бирже выросли по состоянию на 13.35 мск более чем на 4,5% до 204 400 руб. за бумагу, свидетельствуют данные торгов.

Котировки «префов» растут после публикации Bloomberg о предстоящем повышении дивидендов по ним до уровня обыкновенных акций. В частности, агентство, ссылаясь на источник, писало, что правительство России поручило Росимуществу внести соответствующие изменения в устав «Транснефти». «Транснефть» является субъектом естественных монополий, 100% голосующих акций компании находятся в федеральной собственности.