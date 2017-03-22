«М.видео» в 2016 году увеличила чистую прибыль на 22% до 5,5 млрд рублей

Чистая прибыль ритейлера «М.видео» по МСФО в 2016 г. выросла на 22% по сравнению с 2015 г. - до 5,546 млрд руб., говорится в сообщении компании.

EBITDA увеличилась на 17,1% до 10,344 млрд руб., рентабельность этого показателя составила 5,65% по сравнению с 5,46% годом ранее.

Валовая прибыль повысилась на 10,3% до 42,935 млрд руб., валовая маржа снизилась до 23,4% с 24,1%.

Чистая выручка «М.видео» увеличилась на 13,3% до 183,219 млрд руб.

«М.видео» - крупнейший по размеру выручки электронный ритейлер в России. Продажи компании с НДС по итогам прошлого года составили 216,2 млрд руб. Выручка сопоставимых магазинов в прошлом году выросла на 10,7%, торговая площадь сети увеличилась на 3%. В 2016 г. «М.видео» открыла 22 новых магазина, расширив сеть до 398 гипермаркетов.

Онлайн-продажи ритейлера (с учетом доставки на дом и самовывоза) выросли на 26,6% до 25,854 млрд руб. (с НДС).