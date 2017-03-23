Литва взыщет штраф с «Газпрома» с помощью приставов

Поскольку «Газпром» своевременно не уплатил Литве штраф в 36 млн евро, его взыщут приставы, сообщила агентству BNS представитель Совета по конкуренции (СК, литовская антимонопольная служба) Мария Грумблене. Приставы уже получили постановление СК о принудительном взыскании штрафа и пени, отметила она.

«Газпром» должен был до 22 марта уплатить штраф за то, что нарушил соглашение 2004 г. и не согласился подписать сделку об обмене газом с компанией Lietuvos energijos gamyba (LEG, ранее – Lietuvos energija).

Самый большой в истории Литвы штраф – 35,651 млн евро – СК назначил «Газпрому» в октябре 2014 г. До этого, в июне 2014 г, СК признал, что, отказываясь вести переговоры с LEG о соглашении об обмене газом в 2013–2015 гг., «Газпром» не позволил предприятию подписать договор с другим предприятием по поставкам газа, нарушив тем самым условия разрешения СК от 2004 г. на приобретение «Газпромом» 34% акций тогдашней компании Lietuvos dujos.

Вильнюсский окружной административный суд в ноябре прошлого года отклонил жалобу «Газпрома» по поводу назначенного ему штрафа. Как утверждает суд первой инстанции, условия подписанной в 2004 г. сделки о покупке 34% акций Lietuvos dujos устанавливало для «Газпрома» обязательство не создавать литовским потребителям препятствия в плане приобретения газа у других поставщиков. Отказ «Газпрома» вести переговоры с Lietuvos energija, по мнению суда, противоречил этому обязательству и создал условия для сохранения монопольного положения российской компании.

В начале 2012 г. Lietuvos energija нашла возможность закупки топлива на более выгодных условиях в Западной Европе и обратилась к предприятию «Газпром экспорт» с просьбой разрешить произвести обмен: часть газа, который «Газпром экспорт» поставлял в Польшу через Белоруссию, была бы направлена в Литву, а Lietuvos energija компенсировала бы газпромовский газ в Польше приобретенным ею в Европе, передав российскому концерну. Не позволив литовской компании покупать газ у других поставщиков, «Газпром» создал ей препятствия и нарушил условия договора, посчитали Совет по конкуренции и суд Вильнюса.