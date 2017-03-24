Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 24 марта 2017 года

Политика

Болгарские чиновники утверждают, что перед президентскими выборами в прошлом году оппозиционная социалистическая партия получила от бывшего российского шпиона документ, описывающий стратегию влияния на результат голосования. Победил на тех выборах кандидат от этой партии Румен Радев читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп призвал республиканцев отменить Obamacare в пятницу, иначе вопрос с реформой здравоохранения может затянуться. Намеченное на четверг голосование в палате представителей было отложено читать на FT.com

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью FT предупредил Трампа не призывать другие европейские страны повторить Brexit. По его словам, распад ЕС может привести к войне на Балканах читать на FT.com

Япония планирует срочно заселить 148 отдаленных островов, чтобы предотвратить новые территориальные споры с Китаем и Южной Кореей читать на FT.com

Крупный план

Берлин притягивает из России иммигрантов из числа артистов и интеллектуалов, которые не видят для себя будущего на родине при Владимире Путине читать на FT.com

Экономика

Развивающиеся страны спешат выпустить гособлигации, пока ФРС США снова не повысила процентные ставки в этом году. Азиатские страны (не считая Японию) привлекли уже $8,2 млрд на долговых рынках с начала года, согласно Dealogic читать на FT.com

Чили грозит первая техническая рецессия с 2009 г. несмотря на улучшение экономики других развивающихся стран на фоне восстановления цен на сырье читать на FT.com

Индустрия

Рабочие медного рудника BHP Billiton в Чили прекращают забастовку, которая стала самой длинной в стране с 1973 г. Им так и не удалось договориться с компанией о новых условиях контрактов. На этот рудник приходится около 2% ВВП Чили, поэтому забастовка сильно повлияет на экономику читать на FT.com

Автомобили

Ford в четверг предупредила о снижении прибыли в 2017 г. на фоне ослабления спроса и инвестиций в новые технологии, включая разработку самоуправляемых автомобилей читать на WSJ.com

Власти Германии начали расследование, подозревая некоторых сотрудников Daimler в мошенничестве в связи с продажей дизельных автомобилей с фальшивой документацией про уровень вредных выбросов читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Итальянская Eni открыла крупное нефтяное месторождение у побережья Мексики. Она стала первой иностранной компанией, обнаружившей энергоресурсы с тех пор, как Мексика открыла свой энергетический сектор для частных инвестиций в 2013 г. читать на FT.com

Riverstone Holdings привлекла около $1 млрд для новой компании, созданной специально для поглощений в нефтяном секторе. Ее возглавит экс-гендиректор Anadarko Petroleum Джеймс Хэккет читать на WSJ.com

Финансы

Китайская платежная система UnionPay запретила китайцам использовать дебетовые карты для покупки недвижимости в Гонконге. Это связано с борьбой Пекина с оттоком капитала читать на FT.com

Отток средств из фондов американских акций составил за неделю по 22 марта $9 млрд – максимум с референдума по Brexit. Инвесторы начинают разочаровываться в перспективах реформ, индикатором проблем служат сложности с принятием закона о реформе здравоохранения читать на FT.com

Бывший министр финансов Украины Наталья Яресько возглавила Управление финансового надзора Пуэрто-Рико, которое осуществляет надзор за государственным бюджетом и занимается реструктуризацией долга читать на FT.com

Credit Suisse, в отличие от других европейских банков, увеличил затраты на выплату бонусов - на 6% до 3,09 млрд швейцарских франков читать на FT.com

У нескольких небольших китайских банков возникли проблемы с ликвидностью на этой неделе, поскольку крупные банки стали меньше предлагать им займы из-за новых мер регуляторов по борьбе с теневым банковским сектором читать на FT.com

Deutsche Bank начал переговоры о переезде в новый офис в Лондоне в 2023 г. Это подчеркивает его приверженность Великобритании несмотря на Brexit читать на FT.com

Инвестор Эрик Миндич закрывает хедж-фонд Eton Park Capital Management из-за плохих результатов и снижения интереса инвесторов к хедж-фондам читать на WSJ.com читать на FT.com

Технологии

В США резко выросло число исков по поводу приходящего на факс спама. Это связано с тем, что старый федеральный закон позволяет истцам получить более $500 компенсации за каждое такое сообщение читать на WSJ.com

WikiLeaks в четверг опубликовала документы с описанием хакерских инструментов, которые использовало ЦРУ для взлома устройств Apple. Хотя эксперты утверждают, что многое из этого уже и так было известно хакерам читать на WSJ.com

Уход Эндрю Нг — это удар не только для Baidu, но и всех китайских технологических компаний, которые проигрывают конкуренцию американским в борьбе за специалистов по искусственному интеллекту читать на WSJ.com

Технологические компании внимательно следят за делом, которое Верховный суд США рассмотрит на следующей неделе. Они надеются, что суд изменит систему, из-за которой многие патентные иски рассматриваются в благосклонных к истцам юрисдикциях. Технологические компании часто выступают ответчиками в таких разбирательствах читать на WSJ.com

Samsung в пятницу заявила, что компания продолжит изучать варианты реструктуризации бизнеса. К тому же, наследник империи Samsung Ли Чжэ Ён до сих пор находится в тюрьме по подозрениям в коррупции читать на WSJ.com

Американский суд принял решение в пользу Amazon в споре с Налоговым управлением США более чем на $1,5 млрд по поводу операций ее подразделения в Люксембурге. Но из решения неясно, сколько налогов придется заплатить Amazon, и к компании еще имеет налоговые претензии Еврокомиссия читать на WSJ.com

Медиабизнес

Google будет непросто препятствовать появлению рекламы рядом с неприемлемым контентом, ведь в ее рекламную сеть входят миллионы разнообразных сайтов и видео. В прошлом это и сделало ее сеть привлекательной для рекламодателей читать на WSJ.com

Walt Disney продлила контракт с гендиректором Робертом Айгером на год до лета 2019 г. Это даст ей дополнительное время на поиск его преемника читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Северная Корея ищет иностранные инвестиции на круизный корабль с казино на борту. Так она хочет привлечь зарубежных туристов читать на FT.com

Бизнес в Великобритании готовится к появлению на следующей неделе новой монеты номиналом один фунт стерлингов. Например, по оценкам представителей вендинговой отрасли, им придется потратить 100 млн фунтов, чтобы приспособить свои машины к новым монетам читать на FT.com

Скандальный стартап Theranos, занимающийся анализами крови, предлагает инвесторам часть акций из доли основателя Элизабет Холмс за обещание не подавать на него в суд читать на WSJ.com

Сделка Amazon по покупке ближневосточного онлайн-ритейлера Souq.com встряхнет сектор, но американская компания столкнется с жесткой конкуренцией на местном рынке читать на FT.com

На этой неделе в Швейцарии прошла выставка часов Baselworld. Отрасль сейчас переживает непростые времена, но производители швейцарских часов уже не видят угрозы в умных электронных часах читать на FT.com

Менеджмент

Немецкий предприниматель Ларс Виндхорст уже дважды терпел банкротство. Теперь его инвесткомпания Sapinda Group снова находится на грани краха, вынуждена продавать активы и защищаться в суде от кредиторов читать на WSJ.com

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