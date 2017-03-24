Россельхознадзор запретил экспорт мяса птицы из шести российских регионов

Россельхознадзор с 14 марта запрещает поставки мяса птицы без достаточной термической обработки из Калмыкии, Чечни, Астраханской, Ростовской и Московской областей, а также из Краснодарского края на экспорт. Об этом говорится в материалах ведомства.

Запрет касается живых домашних птиц, инкубационных яиц, генетического материала домашних птиц, а также продукции из мяса птицы, не прошедшей термическую обработку, достаточную для инактивации вирусов гриппа птиц.

Запрет вводится для сохранения статуса России как страны, «свободной от гриппа птиц, и для исключения возможности распространения вируса гриппа на территории соседних регионов».

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано уточнила, что подобная мера поможет избежать распространения заболевания на территории других стран.