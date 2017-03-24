К «Россетям» готовятся применить новый дивидендный подход – «Интерфакс»

Федеральные исполнительные органы власти разработали проект распоряжения правительства о новом дивидендном подходе для дочерних компаний ПАО «Россети», сообщил «Интерфаксу» источник в электросетевом комплексе.

Речь идет о том, чтобы исключить из величины чистой прибыли, используемой для расчета дивидендов, доходы и расходы от переоценки финвложений, долю прибыли от техприсоединения, а также долю прибыли, полученной от оказания услуг по передаче электроэнергии, направленную на реализацию утвержденной инвестпрограммы. Этот принцип предполагается ввести для всех дочерних и зависимых обществ «Россетей», пояснил источник «Интерфакса».

Это подтвердил и собеседник «Интерфакса» в одном из федеральных ведомств, знакомый с дискуссией. По его словам, подобный подход предлагается утвердить в части всех ДЗО «Россетей», применение этой практики в отношении самого холдинга еще не очевидно.