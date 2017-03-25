США ввели санкции в отношении восьми российских организаций

Американские власти приняли решение распространить санкции еще на восемь российских компаний, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Белого дома. Эти организации, по мнению Вашингтона, нарушают законодательство США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

В список попали «Рособоронэкспорт», 150-й авиационный ремонтный завод, внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт», научно-производственное объединение «Базальт», научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения», Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала авиации Б. П. Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина.

Санкции будут действовать в течение двух лет. Они предусматривают запрет на приобретение ведомствами США продукции и услуг у организаций, попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу американских лицензий на приобретение товаров, предоставление им помощи.