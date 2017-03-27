Prosperity впервые выдвинул кандидата в совет директоров «Аэрофлота»

Инвестфонд Prosperity Capital Management впервые выдвинул кандидата в совет директоров «Аэрофлота».

В список кандидатов, обнародованный авиакомпанией, включен старший советник UB Foretagsradgivning AB Ларс Эрик Андерс Бергстром. Как пояснили в «Аэрофлоте», он номинирован от Prosperity. В фонде подтвердили данную информацию, отметив, что впервые выдвинули кандидата в совет директоров «Аэрофлота».

В списке также есть три кандидата от «Ростеха»: гендиректор «ВСМПО-Ависма» Михаил Воеводин, президент ООО «РТ - Развитие бизнеса» Александр Назаров и гендиректор «Авиакапитал-сервиса» Роман Пахомов (присутствует в действующем совете директоров «Аэрофлота»).

От международных инвесторов в совет номинированы член правления фонда управления целевым капиталом «Развитие Санкт-Петербургского государственного университета» Алексей Германович (действующий независимый директор «Аэрофлота») и председатель совета директоров «ВТБ Капитал управление активами» Владимир Потапов.