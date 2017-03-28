Суд ЕС признал санкции против «Роснефти» обоснованными

Европейский суд правосудия в Люксембурге признал законными санкции ЕС против крупнейшей нефтяной российской компании «Роснефть». Решение станет ответом на обращение британского суда, запросившего позицию европейского судебного органа после обжалования ограничительных мер в Великобритании.

Санкции против «Роснефти» Евросоюз ввел в сентябре 2014 г., наложив таким образом запрет на доступ к зарубежным рынкам капитала, а также к услугам в сфере добычи и разведки нефти на шельфе и в Арктике. «Роснефть» подала иск к властям Великобритании о правомерности секторальных санкций ЕС. По мнению «Роснефти», Великобритания трактовала их слишком широко, что привело к дополнительным неоправданным ограничениям для работы компании на международных рынках.

В январе 2015 г. Высокий суд Лондона направил иск «Роснефти» в суд ЕС, так как российская компания оспаривает постановления Евросоюза и у британского суда нет полномочий выносить решение об их правомерности. «Роснефть» также оспаривает санкции ЕС напрямую в Европейском суде общей юрисдикции (втором по значимости в ЕС после Европейского суда), однако разбирательство по этому иску отложено до тех пор, пока не будет принято решение Европейского суда по иску, поданному в Великобритании.