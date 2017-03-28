Руководитель Россельхознадзора объяснил ввоз из Белоруссии санкционных продуктов

Значительная часть овощей и фруктов из Белоруссии поступает в Россию в обход контрольно-пропускных пунктов. Это делается для того, чтобы скрыть поставки из стран, на которые распространяется российское продовольственное эмбарго, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

«Мы глубоко озабочены тем, что данные белорусской статистики о поставках отдельных видов растениеводческой продукции в РФ не соответствуют информации, которая находится в информационной системе Россельхознадзора. Эта система отражает то, что проходило через контрольно-пропускные пункты, это реальные объемы поставок», – сообщил Данкверт.

По данным белорусской статистики, в 2016 г. в Россию было отправлено 113 000 т яблок. Россельхознадзор же зарегистрировал их поступление в объеме 139 963 т.

Согласно белорусской статистике, было отправлено 81 592 т картофеля, российская система зарегистрировала 212 493 т. Капуста белокочанная – 17 806 т и 59 552 т соответственно, сообщил Данкверт.