Инвестиции в Арктику в ближайшие 20 лет оцениваются в $400–600 млрд

Инвестиции в Арктику в ближайшие 20 лет оценивается в $400-600 млрд, заявил министр экономического развития Александр Новак.

«В Арктике потенциал большой и огромный объем инвестиций, который будет осваиваться в ближайшие 20 лет, это примерно $400-600 млрд. Это средства, которые необходимы для реализации проектов», - сказал он.

Интерес к арктическим проектам очень большой, в том числе со стороны иностранных инвесторов, отметил Новак. «И китайские инвесторы, и инвесторы из других стран, присутствующие сегодня на форуме, проявляют большой интерес к участию в проектах. Это и обмен технологиями, и создание соответствующей инфраструктуры. В то же время мы обсуждаем с нашими партнерами и участие российских компаний в проектах стран, которые сегодня здесь представлены: Китай, Вьетнам, Япония, Южная Корея», - добавил министр.