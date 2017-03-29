Стартует Арктический форум

29 марта в 10.30 вице-премьеры России Дмитрияй Рогозин и Госсовета КНР Ван Ян, а также министры иностранных дел Дании, Исландии и Норвегии откроют VIII Арктический форум. Он проходит в Архангельске на площадке Северного (Арктического) федерального университета.

Предполагается, что участники форума будут обсуждать возможности развития инфраструктуры, экономики, энергетики и общества в Арктике. В частности, в энергетической сессии примут участие министр энергетики Александр Новак, президент BP в России Дэвид Кэмпбелл, предправления «Новатэка» Леонид Михельсон и предправления «Восток Угля» Дмитрий Босов. Они попытаются ответить, какие инвестиции необходимы в экономику арктических регионов России и как решить насущные энергетические вопросы за счет местной добычи.

На транспортной сессии ожидается выступление президента ОСК Алексея Рахманова, министра транспорта Максима Соколова, старшего вице-президента «Норникеля» Сергея Батехина. Они обсудят стратегические направления развития транспортной инфраструктуры и логистики в Арктике.

Подготовка к Арктическому форуму в Архангельске

Евгений Разумный / Ведомости Международный форум «Арктика — территория диалога» пройдет 29-30 марта в Архангельске 1/12 Евгений Разумный / Ведомости Арктический форум проводится с 2010 года 2/12 Евгений Разумный / Ведомости Центральной темой в 2017 году станет «Человек в Арктике». На фото улица Архангельска 3/12 Евгений Разумный / Ведомости Полиция на улицах города 4/12 Евгений Разумный / Ведомости Основная площадка – Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова (САФУ) 5/12 Евгений Разумный / Ведомости Участники форума готовят стенды. На фото белый медведь Архангельского ЦБК 6/12 Евгений Разумный / Ведомости На стенде «Роснефти» медведи двумерные 7/12 Евгений Разумный / Ведомости Стенд «Востокугля» удобен для селфи 8/12 Евгений Разумный / Ведомости Экспозиция Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) 9/12 Евгений Разумный / Ведомости Стенд «Газпрома» 10/12 Евгений Разумный / Ведомости Экспозиция «Новатэка» 11/12 Евгений Разумный / Ведомости Стенд «Норникеля» 12/12

На второй день ожидается встреча губернаторов Северного форума и выступление в Архангельском драматическом театре президента России Владимира Путина, а также его коллег из Финляндии и Исландии на тему «Человек в Арктике».

Гости и участники форума начали приезжать в Архангельск во вторник. Мест в гостиницах города на всех не хватило — гостей расселяли и в Северодвинске (49 км от Архангельска) и в Новодвинске (27 км от Архангельска), а также в доме отдыха «Лукоморье» (36 км от города). Один из участников форума пожаловался «Ведомостям», что, несмотря на то, что номера а доме отдыха бронировались заранее, из-за технической ошибки на всех их не хватило, и часть гостей расселили в отдельно стоящие банные домики.

25 марта к красной пристани в порту Архангельска пришвартовался ледокол «Новороссийск». Судно станет частью экспозиции выставки арктической техники и одновременно гостиницей для 75 человек, пишут «Аргументы и факты — Архангельск».

«Норникель» к Арктическому форуму приурочил открытие обновленного перегрузочного терминала в Мурманске. Компания завершила реконструкцию второго причала транспортного филиала «Норникеля» (у компании на Кольском полуострове находится часть технллогической цепочки по производству никеля). Модернизация терминала позволит вывести терминал на полную мощность и увеличить грузопоток почти в два раза - с 780 000 до 1,5 млн т в год, терминал открывал старший вице-президент компании Сергей Батехин.