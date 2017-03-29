Госинвестиции и проекты

Стартует Арктический форум

Его участники обсудят экономические, транспортные, энергетические и социальные аспекты развития Арктики
Стенд одного из участников Арктического форума - Архангельского ЦБК
Стенд одного из участников Арктического форума - Архангельского ЦБК
Е.Разумный / Ведомости

29 марта в 10.30 вице-премьеры России Дмитрияй Рогозин и Госсовета КНР Ван Ян, а также министры иностранных дел Дании, Исландии и Норвегии откроют VIII Арктический форум. Он проходит в Архангельске на площадке Северного (Арктического) федерального университета.

Предполагается, что участники форума будут обсуждать возможности развития инфраструктуры, экономики, энергетики и общества в Арктике. В частности, в энергетической сессии примут участие министр энергетики Александр Новак, президент BP в России Дэвид Кэмпбелл, предправления «Новатэка» Леонид Михельсон и предправления «Восток Угля» Дмитрий Босов. Они попытаются ответить, какие инвестиции необходимы в экономику арктических регионов России и как решить насущные энергетические вопросы за счет местной добычи.

На транспортной сессии ожидается выступление президента ОСК Алексея Рахманова, министра транспорта Максима Соколова, старшего вице-президента «Норникеля» Сергея Батехина. Они обсудят стратегические направления развития транспортной инфраструктуры и логистики в Арктике.

Подготовка к Арктическому форуму в Архангельске

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Международный форум «Арктика — территория диалога» пройдет 29-30 марта в Архангельске
Евгений Разумный / Ведомости
Международный форум «Арктика — территория диалога» пройдет 29-30 марта в Архангельске
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Арктический форум проводится с 2010 года
Евгений Разумный / Ведомости
Арктический форум проводится с 2010 года
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Центральной темой в 2017 году станет «Человек в Арктике». На фото улица Архангельска
Евгений Разумный / Ведомости
Центральной темой в 2017 году станет «Человек в Арктике». На фото улица Архангельска
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Полиция на улицах города
Евгений Разумный / Ведомости
Полиция на улицах города
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Основная площадка – Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова (САФУ)
Евгений Разумный / Ведомости
Основная площадка – Северный (Арктический) федеральный университет им. Ломоносова (САФУ)
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Участники форума готовят стенды. На фото белый медведь Архангельского ЦБК
Евгений Разумный / Ведомости
Участники форума готовят стенды. На фото белый медведь Архангельского ЦБК
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На стенде «Роснефти» медведи двумерные
Евгений Разумный / Ведомости
На стенде «Роснефти» медведи двумерные
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Стенд «Востокугля» удобен для селфи
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд «Востокугля» удобен для селфи
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Экспозиция Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)
Евгений Разумный / Ведомости
Экспозиция Объединенной судостроительной корпорации (ОСК)
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Стенд «Газпрома»
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд «Газпрома»
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Экспозиция «Новатэка»
Евгений Разумный / Ведомости
Экспозиция «Новатэка»
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Стенд «Норникеля»
Евгений Разумный / Ведомости
Стенд «Норникеля»
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На второй день ожидается встреча губернаторов Северного форума и выступление в Архангельском драматическом театре президента России Владимира Путина, а также его коллег из Финляндии и Исландии на тему «Человек в Арктике».

Гости и участники форума начали приезжать в Архангельск во вторник. Мест в гостиницах города на всех не хватило — гостей расселяли и в Северодвинске (49 км от Архангельска) и в Новодвинске (27 км от Архангельска), а также в доме отдыха «Лукоморье» (36 км от города). Один из участников форума пожаловался «Ведомостям», что, несмотря на то, что номера а доме отдыха бронировались заранее, из-за технической ошибки на всех их не хватило, и часть гостей расселили в отдельно стоящие банные домики.

25 марта к красной пристани в порту Архангельска пришвартовался ледокол «Новороссийск». Судно станет частью экспозиции выставки арктической техники и одновременно гостиницей для 75 человек, пишут «Аргументы и факты — Архангельск».

«Норникель» к Арктическому форуму приурочил открытие обновленного перегрузочного терминала в Мурманске. Компания завершила реконструкцию второго причала транспортного филиала «Норникеля» (у компании на Кольском полуострове находится часть технллогической цепочки по производству никеля). Модернизация терминала позволит вывести терминал на полную мощность и увеличить грузопоток почти в два раза - с 780 000 до 1,5 млн т в год, терминал открывал старший вице-президент компании Сергей Батехин.

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