BP продолжит инвестировать в Россию, несмотря на санкции

BP, которой принадлежит 19,75% «Роснефти», продолжит инвестировать в Россию, в том числе в газовые проекты, несмотря на санкции. Как передает ТАСС, это на Арктическом форуме заявил президент ВР в России Дэвид Кэмпбелл. Он напомнил, что компания много лет работает с различными санкционными режимами в мире. «Мы работаем, и я уверен, что, несмотря на санкции, мы будем продолжать инвестировать, соблюдая действующие ограничения. Индустрия приспосабливается к таким изменениям, и мы продолжаем работать. Добыча в России выросла за этот период, повысилась активность, снизился курс рубля, стоимость проектов сократилась», – сказал он.

На днях суд Евросоюза признал законными санкции ЕС против российских компаний и вынес решение, что отменить или оспорить их нельзя. Решение было принято по иску «Роснефти», которая оспаривала ограничения поставок ей товаров и услуг для использования в арктических, глубоководных и сланцевых поисках и в производстве нефти в России, ограничение ее финансирования и услуг по торговле акциями.

«С точки зрения технологий у России все есть. Нефтяная отрасль развивается. Иностранные инвестиции ограничены, но российские компании продолжают инвестировать в проекты», – сказал Кэмпбелл. Он не исключил, что компания может расширить работу в России за счет газовых проектов. «Россия – один из самых крупных производителей газа. Вы спрашивали про санкции: на газовый сектор они не распространяются, и я не думаю, что они станут проблемой для сотрудничества. Я положительно оцениваю перспективу реализации газовых проектов ВР в России», – сказал он.

В проектах по альтернативной энергетике в России BP пока не заинтересована, но ситуация может измениться, если налоговая система будет изменена в пользу развития таких проектов в стране. ТАСС напомнил, что Европа долгое время субсидировала развитие альтернативной энергетики, финансирование этой сферы начало сокращаться только после снижения цен на нефть.

«У нас 20% "Роснефти", а у нее много проектов. Наша стратегия – работать с "Роснефтью", большой компанией, у которой много возможностей», – сказал президент ВР в России.

По словам Кэмпбелла, ВР считает Россию привлекательным регионом для инвестиций. На вопрос, привлекательнее ли проекты в России, чем сланцевые проекты в США, он ответил: «Я думаю, в России очень интересные проекты с низкими затратами, опытное правительство, ресурсы, много профессиональных людей. Есть много плюсов». В сфере налогообложения ситуация не так очевидна, добавил он. «Большую роль играет система налогообложения. Я думаю, с точки зрения геологии и ресурсной базы Россия имеет схожие возможности, и нам интересно работать с "Роснефтью", с точки зрения управления – оно хорошее, с точки зрения налогов – не так выгодно, как в Америке. Там налоги ниже, и инвесторы могут получить больший возврат на вложенные средства. И это одна из причин бума добычи в США», – считает он.

В случае восстановления цен на нефть Кэмпбелл не исключил всплеска новых нефтегазовых проектов в России, передает ТАСС.

Кэмпбелл отметил, что готов отстаивать российские проекты при выборе ВР объектов для инвестиций. «У нас ограниченный капитал, и мы хотим потратить его на самые интересные проекты. Проекты в России конкурентоспособны. Конкуренция будет всегда. Но Россия может быть уверена в себе из-за вышеперечисленных плюсов, таких как низкие капитальные затраты», – заключил он.