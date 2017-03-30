Путин поручил создать отдельную структуру по развитию Севморпути

Правительство должно будет проработать вопрос о создании отдельной структуры, ответственной за комплексное развитие Севморпути и прилегающих территорий. Такое поручение дал президент России Владимир Путин

«Особое внимание уделяем и Северному морскому пути, о котором я только что сказал в начале своего выступления. Изменение ледовой обстановки, появление новых современных судов делает его практически круглогодичной артерией - во всяком случае, в ближайшее время, уверен, так и произойдет», - сказал президент на пленарном заседании Международного арктического форума.

Путин отметил, что новая структура будет заниматься в том числе инфраструктурой, гидрографией, безопасностью и управлением Северным морским путем. «При этом хорошо понимаем: для того чтобы этот коридор был конкурентоспособным, универсальным, востребованным для перевозки всех типов грузов от сырья до контейнеров, необходимо сформировать для транспортных компаний максимально благоприятные условия, отвечающие самым современным международным стандартам в этой сфере», – заявил президент. Он также пригласил иностранных коллег активно использовать возможности Севморпути.