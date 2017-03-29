«Газпром» готов предоставить свои услуги для навигации по Севморпути

«Газпром» предлагает использовать космическое подразделение компании для того, чтобы проложить Северный морской путь. Об этом сообщил сегодня заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов во время Международного арктического форума «Арктика - территория диалогов».

«Также мы используем космическую группировку, которая принадлежит "Газпрому", для обеспечения связи наших объектов, а также за обеспечением систем "Смотр", которые обеспечивают надзор сверху за ледовой обстановкой, мы помогаем проходить нашим судам. Наш опыт, я хочу сказать "уникальный", мы предлагаем также принести его в прокладку Северного морского пути, чтобы корабли пользовались также нашими спутниковыми данными», - сказал он.

«Газпром космические системы» работает над созданием космической системы дистанционного зондирования Земли «Смотр». Система «Смотр» позволит обеспечивать разведку и доразведку газовых месторождений, наблюдение за объектами газовой отрасли на этапах строительства и эксплуатации, контроль добычи и транспортировки газа, экологический мониторинг и контроль чрезвычайных ситуаций.