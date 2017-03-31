Минск настаивает на отсутствии долга Белоруссии за российский газ

Белоруссия считает неконструктивным заявление министра энергетики России Александра Новака о переговорах по газу, заявил пресс-секретарь белорусского правительства Владислав Сычевич.

«Вчера в ряде СМИ была опубликована информация с заявлениями министра энергетики России Александра Новака по итогам переговоров премьер-министров Беларуси и России. В частности, господин Новак отметил недостаточно конструктивную позицию Минска по газовому спору. В этой связи считаем неконструктивным заявление министра, которое не соответствует тому, что на самом деле обсуждалось на встрече», - сказал Сычевич.

«Что касается заявлений главы Минэнерго Александра Новака о неготовности Беларуси погасить так называемый долг перед Россией за газ, то белорусская сторона не рассматривает данные средства в качестве долга», - продолжил пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что Минск заинтересован в скорейшем разрешении ситуации, но «настаивает либо на безусловном выполнении подписанного в ноябре 2011 г. межправительственного соглашения по ценообразованию на газ и сопутствующей нормативно-правовой базы, либо на согласовании сторонами взаимоприемлемых изменений в названное соглашение». По информации пресс-секретаря, по итогам состоявшейся вчера встречи стороны договорились продолжить переговоры в конструктивном ключе для достижения взаимоприемлемого результата.

Новак вчера сообщал, что по итогам переговоров премьер-министра России Дмитрия Медведева и его белорусского коллеги Андрея Кобякова не удалось урегулировать газовый конфликт. Новак также напомнил, что на сегодняшний день Белоруссия должна России $700 млн. «Не мы начинали этот конфликт, и мы рассчитываем на то, что позиция белорусской стороны будет более конструктивной», – пояснил Новак.