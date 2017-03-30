Медведев предложил Белоруссии найти развязку нефтегазового спора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с белорусским коллегой Андреем Кобяковым предложил попробовать найти развязку нефтегазового спора двух стран.

«Тем для разговоров у нас много, но не секрет, конечно, что нынешняя встреча проходит в преддверии встречи между президентами двух стран. Накопились вопросы, значительная часть этих вопросов уже хорошо известна – это прежде всего сотрудничество в топливно-энергетическом комплексе. Пока, к сожалению, эту тему не удалось разрешить, давайте попробуем поискать развязку и ответы на те сложности, которые сложились в последнее время», - сказал Медведев.

Он добавил, что «наши коллеги, которые приглашены на нашу рабочую встречу, они готовы обсуждать и другие вопросы повестки дня, но с акцентировкой на накопившиеся проблемы». Медведев отметил, что встреча будет рабочей, «довольно короткой», но выразил надежду, что «какой-то толк будет».

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся 3 апреля в Санкт-Петербурге.

С начала 2016 г. Минск и Москва пытаются урегулировать вопрос стоимости поставляемого Россией природного газа. Сумму недоплаты российские профильные чиновники оценивают уже в $600 млн. В ответ Россия значительно сократила поставки нефти на белорусские НПЗ. Тем не менее на встрече с послом Армении 28 марта Лукашенко заявил, что у него с российским президентом «блестящие отношения», выразив уверенность в том, что все возникающие проблемы лидеры двух государств способны решить «без посредников, вдвоем».

Последний раз Лукашенко и Путин встречались 22 ноября 2016 г. в Москве на юбилее патриарха Московского и всея Руси Кирилла.