Россельхознадзор будет рейтинговать российские предприятия

Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев сообщил, что Россельхознадзор будет регистрировать и рейтинговать российские предприятия. «Согласно законопроекту Россельхознадзор приобретет полномочия по регистрации и рейтингованию российских предприятий», — сказал Ткачев.

По словам министра, это поможет российским экспортерам. «Практическая помощь — это не только информирование потенциальных экспортеров об условиях и требованиях зарубежных стран. Это и контроль за деятельностью наших предприятий», — пояснил Ткачев.

Кроме того, Россельхознадзор будет наделен дополнительными полномочиями в сферах ветеринарного контроля, целевого использования сельхозземель, защиты внутреннего рынка от недобросовестных импортеров. Ткачев подчеркнул, что с расширением полномочий у ведомства увеличится и ответственность.