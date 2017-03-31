Ткачев: Белоруссия стала «задней дверью» для санкционных продуктов

Партнеры России по ЕАЭС, прежде всего Белоруссия, стремятся стать «задней дверью» для санкционной продукции на российский рынок, сказал министр сельского хозяйства России Александр Ткачев на заседании коллегии Россельхознадзора. По его данным, с 2014 г. доля Белоруссии в российском сельхозимпорте выросла с 1% до 15%.

«Есть еще один аспект, связанный с постоянным стремлением наших партнеров по ЕАЭС стать входными воротами или, если угодно, задней дверью российского рынка. Это большой соблазн в обход ограничений для ряда западных стран ввезти к нам санкционную продукцию», - заявил Ткачев. «Под видом продукции белорусского происхождения поставлялась санкционная продукция из Евросоюза: яблоки и грибы из Польши, овощи - из Голландии, Бельгии, Франции и других европейских стран», - констатировал он.

Сейчас на участках границы с Белоруссией и Казахстаном организована работа более 40 временных контрольных ветеринарных пунктов. Это позволило выявить незаконные схемы поставок подконтрольной продукции: ложный транзит, поставка продукции под видом товаров прикрытия, реэкспорт мяса и сыра, использование фальсифицированных ветеринарных сертификатов.

Как заявил министр, с момента введения продэмбарго задержано и уничтожено порядка 9000 т контрабандной растительной пищевой продукции и почти 400 т пищевой продукции животного происхождения. «Это хорошая работа», - считает Ткачев.

Он напомнил, что при принятии решения об уничтожении санкционной продукции «была и критика, и обструкции, и предложения продавать санкционные продукты на рынке». «Но мы перебороли ситуацию и нанесли мощный удар по потокам несанкционированной продукции», - заявил Ткачев.

«Перед вами стоят серьезные задачи по дальнейшему пресечению нелегального импорта в Россию санкционных товаров», - сказал министр участникам заседания.