Минтранс поддерживает докапитализацию «Совкомфлота» за счет части средств от его приватизации

Министерство транспорта России поддерживает предложение Минэкономразвития направить на докапитализацию «Совкомфлота» часть денег от приватизации компании, заявил замруководителя Минтранса Виктор Олерский.

«В той логике, что мы и дальше собираемся продавать часть пакета "Совкомфлота", то, наверное, логично на увеличение капитализации направить деньги - вернее, так и получится через капитализацию, через строительство флота, и, наверное, это означает удорожание пакета», - пояснил Олерский.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин заявлял, что 25% средств, полученных в ходе приватизации «Совкомфлота», будут направлены на докапитализацию компании, а 75% получит государство.

«Совкомфлот» на 100% принадлежит государству. В плане приватизации госактивов на 2017-2019 гг. предусмотрено снижение доли государства в компании до 25% плюс 1 акция.