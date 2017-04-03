ФАС предписала НМТП и Global Ports перечислить в бюджет 17 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предписала Новороссийскому морскому торговому порту (НМТП) и трем принадлежащим Global Ports терминалам – Первому контейнерному терминалу (ПКТ), «Петролеспорту» и Восточной стивидорной компании – перечислить в бюджет доход, полученный в результате злоупотребления доминирующим положением. Об этом говорится в сообщении ведомства.

НМТП обязан перечислить в бюджет 9,74 млрд руб., ПКТ – 4,17 млрд руб., «Петролеспорт» и ВСК – 1,27 млрд и 1,6 млрд руб. соответственно.

Ранее ПКТ, «Петролеспорт» и ВСК были признаны виновными в нарушении закона «О защите конкуренции», сообщала ФАС. ПКТ и «Петролеспорт» установили и поддерживали монопольно высокие цены на услуги перевалки контейнеров в Большом порту Санкт-Петербург с 1 января 2015 г., а ВСК – в порту Восточный, отмечало ведомство.