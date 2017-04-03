ФСИН предлагает назначить «дочку» «Ростеха» единственным поставщиком лекарств для колоний

Дочерняя структура «Ростеха», компания «Нацимбио», может стать единственным поставщиком лекарств и медизделий для ФСИН на 2017–2018 гг. С таким предложением выступает Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН), ведомство готовит соответствующий проект распоряжения правительства.

«В настоящее время ФСИН России проводит работу по подготовке проекта распоряжения правительства РФ об определении АО "Национальная иммунобиологическая компания" единственным поставщиком лекарственных препаратов и медицинских изделий, закупка которых будет осуществляться ФСИН России в 2017–2018 гг.», — сообщили RNS в пресс-службе ФСИН.

Компания «Нацимбио» – единственный поставщик лекарств от туберкулеза для ФСИН с 2014 по 2016 г. Ранее начальник управления организации медико-санитарной помощи ФСИН России Александр Приклонский заявил, что ведомство хочет продлить назначение «Нацимбио» единственным поставщиком лекарств для лечения туберкулеза на 2017–2018 гг.