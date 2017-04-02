В России могут возникнуть перебои с вакцинами для профилактики туберкулеза, сообщил РБК и подтвердил представитель Национальной иммунобиологической компании («Нацимбио», «дочка» «Ростеха»).

Вакцины для профилактики туберкулеза БЦЖ-М и БЦЖ входят в национальный календарь прививок, утверждающий перечень препаратов для всеобщей бесплатной иммунизации. Он предписывает вакцинировать новорожденных на 3–7-й дни жизни щадящей вакциной БЦЖ-М, а если в окружении новорожденного есть больной туберкулезом — то БЦЖ.

Единственный производитель БЦЖ-М и БЦЖ — НПО «Микроген» (входит в «Нацимбио»). Эта же компания с июня 2015 г. — единственный поставщик отечественных вакцин для национального календаря.

Минздрав в 2016 г. заключил с «Нацимбио» контракт на поставку вакцин БЦЖ-М и БЦЖ, по его условиям срок годности этих препаратов истекал 1 апреля, говорит представитель «Нацимбио». Информацию о закупке партии вакцины на 2017 г., по его словам, министерство разместило лишь 28 марта. Согласно план-графику закупок Минздрава на zakupki.gov.ru ведомство планировало в марте закупить вакцин БЦЖ на 14,9 млн руб. и вакцин БЦЖ-М на 25,7 млн руб. Срок прохождения всех процедур таков, что контракт будет заключен не раньше 3–4 апреля, значит, в роддомах вакцина появится примерно через две недели, сетует представитель «Нацимбио».

Все закупочные мероприятия в отношении вакцин БЦЖ и БЦЖ-М завершены, идет процедура заключения контракта с единственным поставщиком, сказано в ответе Минздрава на запрос «Ведомостей». Если поставщик выполнит все обязательства по заключению контракта и поставке указанных вакцин, никакого дефицита не будет, уверен представитель министерства.

Даже если вакцины не будет две-три недели — это не критично, считает педиатр сети детских клиник «Преамбула» Елена Михеева: без реакции манту и дополнительных обследований прививку БЦЖ или БЦЖ-М можно сделать до двух месяцев ребенка, ссылается она на приказ Минздрава.

Вакцинацию можно пройти в поликлинике, но нет гарантии, что за это время ребенок уже не столкнется с инфекцией, дети чаще заболевают туберкулезом при первой встрече и болеют тяжелее, отмечает заместитель главного врача «Семейного доктора» Оксана Петрова, поэтому БЦЖ прививают так рано.