ФАС прекратила расследование в отношении Evraz, «Северстали» и ЧМК по завышению цен на арматуру

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России прекратила расследование в отношении Evraz, «Северстали» и Челябинского металлургического комбината (входит в группу «Мечел»). Ведомство не нашло нарушения антимонопольного законодательства в связи с ростом цен на арматуру, сообщили RNS два источника в металлургических компаниях, фигурировавших в антимонопольном расследовании. «Сегодня в ФАС состоялось очередное совещание, по итогам которого принято решение прекратить расследование», - сказал один из собеседников агентства.

Дело рассматривалось с июля 2016 г. Анализ отпускных цен торговых посредников показал, что стоимость арматуры с января по апрель 2016 г. производства «Евраз ЗСМК» увеличилась на 34%, «Северстали» — на 103%. Цены на аналогичную продукцию ЧМК в период с декабря 2015 г. по май 2016 г. продемонстрировали рост на 70%, отмечали в ФАС.