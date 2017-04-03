Около 37% выпуска евробондов «Совкомфлота» выкупили российские инвесторы

Большую часть доразмещаемого выпуска евробондов «Совкомфлота» с погашением в 2023 г. выкупили российские инвесторы, сообщил ТАСС руководитель рынков долгового капитала «ВТБ капитала» (один из организаторов выпуска) Андрей Соловьев.

«Российские инвесторы выкупили 37% выпуска, инвесторы из Великобритании - 28%, из континентальной Европы - 18%, из США - 14%. На фонды пришлось 67% выпуска, банки и частные банки выкупили 31%», - сказал Соловьев.

Сегодня «Совкомфлот» доразместил евробонды на $150 млн с погашением в 2023 г. по ставке 4,85% годовых. Представитель «Совкомфлота» отказался комментировать, на что пойдут вырученные от размещения евробондов средства.

Компания летом 2016 г. уже размещала этот выпуск бумаг, объем размещения составил $750 млн, ставка - 5,375% годовых. Тогда «Совкомфлот» впервые за шесть лет вышел на внешний рынок заимствований, вырученные средства компания собиралась направить на выкуп старых евробондов.

Организаторами выпуска стали Citi, JPMorgan, ING, Sberbank CIB и «ВТБ капитал».