На заводе «Тольяттиазот» проходят масштабные обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия в «Тольяттиазоте», руководство компании заблокировано в своих кабинетах, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь «Тольяттиазота» Дмитрий Масалитин.

«Руководство компании блокировано в кабинетах. Мне сообщили, что там порядка 70 представителей УБОПа, следственного комитета и ОМОНа, они ведут следственные действия по поводу аварии, якобы случившейся в январе 2016 г.», – сказал Масалитин.

В настоящее время также заблокирована отгрузка продукции, что может привести к срыву обязательств перед контрагентами и к нарушению стабильной работы особо опасного производственного объекта, которым является «Тольяттиазот», сказал пресс-секретарь компании.

При этом он отметил, что в руководстве "Тольяттиазота" пока не понимают, в связи с какой аварией ведутся следственные действия.

Масалитин отметил, что заместитель генерального директора Виктор Казачков заявил, что никакой аварии в 2016 г. на заводе не было. «ОМОН и УБОП блокировали работу предприятия из-за аварии, которой никогда не было. Подобным образом следователи не вели себя ни разу до этого. Такие действия могут привести к непредсказуемым последствиям», – процитировал Казачкова пресс-секретарь компании.