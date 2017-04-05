Семь авиакомпаний будут осуществлять субсидируемые перевозки в Крым

Семь российских авиакомпаний будут осуществлять перевозки в Крым по 36 маршрутам в рамках реализации программы субсидирования воздушных перевозок в Симферополь.

Рейсы будут выполнять «Аэрофлот», авиакомпания «Алроса», «Сибирь», «Саратовские авиалинии», Red Wings, «Ижавиа» и «Уральские авиалинии», уточнили в Росавиации.

Бюджетные ассигнования, выделенные на реализацию программы в 2017 г., составят 475,416 млн руб. Планируется, что за полгода авиакомпании перевезут 141 500 пассажиров.