Думский комитет не поддержал законопроект о запрете заниматься бизнесом детям чиновников

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал отклонить законопроект ЛДПР, которым предлагается запретить заниматься бизнесом супругам и взрослым детям российских госслужащих.

По словам первого зампреда комитета Эрнеста Валеева, «такой запрет нарушил бы конституционные права граждан». Он добавил, что в действующем законодательстве есть целый блок вопросов, посвященный возможным конфликтам интересов и их предотвращению: «Эти ограничения мы считаем достаточными».

Законопроект предлагает внести поправки в закон о противодействии коррупции и дополнить его новым положением, согласно которому «супруги и совершеннолетние дети лиц, замещающих государственные должности России, не вправе заниматься предпринимательской деятельностью и (или) участвовать в управлении хозяйствующим субъектом».