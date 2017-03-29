«Семейный» конфликт интересов предлагают включить в закон о закупках госкомпаний – «Интерфакс»

Минэкономразвития России предлагает включить в закон «О закупках товаров, работ услуг отдельными видами юридических лиц» механизм запрета на привлечение заказчиками аффилированных юридических и физических лиц. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с предложением ведомства.

Министерство подготовило проект поправок, которые предусматривают запрет на участие в закупках юридических и физических лиц, аффилированных с руководителями госкомпаний, членами их комиссий по осуществлению закупок, руководителями контрактных служб, контрактными управляющими, знает собеседник агентства.

Под аффилированостью понимается брак или близкое родство с физическими лицами, которые являются выгодоприобретателями, руководителями, членами правления юрлиц, индивидуальными предпринимателями – участниками закупок. При этом «статус» выгодоприобретателя предлагается присваивать при владении (прямом или косвенном) от 10% в акционерном или уставном капитале соответствующей компании.

Этот запрет предлагается ввести с 1 июля текущего года, а контроль его исполнения через Единую информационную систему (ЕИС) в сфере закупок с 1 января 2018 года.

«Установление механизма запрета на участие в закупках юридических и физических лиц, направлено на пресечение злоупотреблений, связанных с привлечением заказчиком к исполнению контракта аффилированных организаций. Предлагаемые изменения положительно отразятся на обеспечении добросовестной конкуренции», - привел источник выдержку из пояснительной записки к законопроекту.