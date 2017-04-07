Концерн «Калашников» опроверг переговоры о СП с «Ростехом» и «Системой»

Представитель концерна «Калашников» опроверг переговоры с «Ростехом» и АФК «Система» относительно участия концерна в будущем совместном предприятии в области электроники. По его словам, такие переговоры не велись и не ведутся. Об участии «Калашникова» в таких переговорах сообщали два источника, близкие к «Ростеху», и человек, близкий к концерну.

О возможности объединения активов АФК и «Ростеха» в микроэлектронике и производстве электронного оборудования стало известно осенью прошлого года. Речь шла о слиянии Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК) и «Росэлектроники» «Ростеха» с принадлежащими «Системе» концерном РТИ и «Микроном» (входят в холдинг РТИ, принадлежащий АФК), рассказывал участник переговоров о совместном предприятии, в итоге планируется переход всех предприятий на одну акцию.

Концерн «Калашников» на 51% контролируется «Ростехом». По данным СПАРК, остальные 49% через ТКХ и «ТКХ-инвест» на 50% принадлежат гендиректору «Калашникова» Алексею Криворучко, еще по 25% – у Андрея Бокарева и Искандара Махмудова.