«Роснефть» досрочно прекратила полномочия вице-президента Олега Феоктистова

Совет директоров «Роснефти» решил досрочно прекратить полномочия вице-президента по безопасности компании Олега Феоктистова. Решение вступило в силу с 5 апреля 2017 г., говорится в материалах компании.

По решению совета директоров новым членом правления «Роснефти» назначен сроком на три года вице-президент – руководитель аппарата компании Юрий Курилин.

В середине марта предправления «Роснефти» Игорь Сечин подтвердил уход из компании Феоктистова. По его словам, он вернулся на военную службу.

Феоктистов пришел в «Роснефть» в сентябре 2016 г. До этого службу безопасности возглавлял Василий Юрченко, он стал его первым заместителем. Незадолго до назначения Феоктистова в «Роснефть» правительство поставило на паузу приватизацию 50,08% «Башнефти» и собиралось вернуться к этому вопросу после приватизации 19,5% «Роснефти». Причиной переноса сроков тогда стал, по информации «Коммерсанта», конфликт во властных структурах из-за возможного участия в сделке «Роснефти». Против продажи «Роснефти» выступали экс-министр Минэкономразвития Алексей Улюкаев и вице-премьер Аркадий Дворкович. Ситуацией заинтересовалась ФСБ, писало издание.

Источник «Ведомостей», близкий к правоохранительным органам, говорил, что приход Феоктистова в «Роснефть» активизировал продажу «Башнефти» (в октябре 2016 г. пакет был продан «Роснефти» за 329 млрд руб.). А в ночь на 15 ноября ФСБ и СК задержали Улюкаева по подозрению в получении взятки в $2 млн. Феоктистов принимал активное участие в этом деле, Сечин попросил его об этом, еще когда тот работал в ФСБ, рассказывал высокопоставленный сотрудник силовых органов.

Феоктистов до августа 2016 г. руководил 6-й службой ФСБ, писало ранее издание The New Times. По информации издания, этот отдел имел отношение к задержанию губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, главы Республики Коми Вячеслава Гейзера, мэра Владивостока Игоря Пушкарева, а также экс-губернатора Кировской области Никиты Белых.