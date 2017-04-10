Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 10 апреля 2017 года

Политика

США увеличивают давление на Россию из-за ее поддержки режима Башара Асада в Сирии перед визитом госсекретаря Рекса Тиллерсона в Москву читать на WSJ.com читать на FT.com

Европейские страны увеличивают давление на Россию из-за ситуации в Сирии перед встречей «Большой семерки» на этой неделе, рассказал в интервью FT министр иностранных дел Италии Анджелино Альфано читать на FT.com

Теракты в Стокгольме, Петербурге и Турции в этом году привлекают внимание к террористам из бывших советских республик Центральной Азии читать на WSJ.com

Точка зрения

Ракетная атака США по авиабазе в Сирии ударила прежде всего по российско-американским отношениям. Еще недавно казалось, что Москва и Вашингтон после победы Дональда Трампа на выборах смогут увеличить сотрудничество по борьбе с «Исламским государством» (запрещено в России), то теперь их сближение выглядит менее вероятным, пишет редактор FT по Восточной Европе Нил Бакли читать на FT.com

А Дмитрий Тренин, директор Московского центра Карнеги, наоборот, считает вероятным более тесное сотрудничество читать на FT.com

Экономика

Такие глобальные организации, как МВФ и Всемирный банк, выступили в защиту мировой торговли и роли ВТО. Через неделю в Вашингтоне состоится первая после победы Дональда Трампа на выборах встреча министров финансов и руководителей центробанков читать на WSJ.com читать на FT.com

Налог на богатство – один из самых спорных в ходе президентской гонки во Франции (и в ее истории в последние десятилетия). Фийон хочет его вообще отменить, Макрон – оставить только для недвижимости, Меланшон – ввести 100%-ный при заработке свыше 360 000 евро в год. Критики говорят, что он заставляет предпринимателей, инвесторов, капитал и инноваторов покидать страну читать на FT.com

Председатель нацбанка Украины Валерия Гонтарева объявила, что через месяц уйдет в отставку, так как ее «миссия выполнена» читать на FT.com

Китай и США на двустороннем саммите смогли договориться и избежать торговой войны. Теперь стороны работают над деталями 100-дневного плана, призванного сбалансировать их торговлю читать на FT.com

Инвесторы покупают новые облигации рекордными темпами. Это признак того, что многие из них скептически смотрят на перспективы восстановления экономики США и не хотят отказываться от стратегии, которая годами хорошо работала читать на WSJ.com

Несмотря на растущую популярность кредитных карт и цифровых платежных систем наличные деньги по-прежнему существуют. Во многом это связано с их использованием в теневой экономике и обеспечиваемой ими конфиденциальностью читать на WSJ.com

Индустрия

Инвестор-активист Elliot Management призвал BHP Billiton избавиться от ее крупных нефтяных активов в США и представил план по реструктуризации бизнеса горнодобывающей компании читать на WSJ.com

Китайский конгломерат HNA Group сделал предложение о покупке более чем за $1 млрд сингапурской CWT, занимающейся складами и логистикой. Таким образом, объем сделок, заключенных HNA за два с лишним года, может превысить $40 млрд. Но некоторые специалисты критикуют HNA за такую агрессивную стратегию читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

На этой неделе в Нью-Йорке стартует ежегодный автосалон, и автопроизводителям необходимо находить баланс. С одной стороны, у потребителей высоким спросом пользуются кроссоверы и пикапы, но инвесторы и регуляторы - в частности штатов Нью-Йорк и Калифорния, на которые приходится около 40% продаж в США, - хотят видеть прогресс в разработке более экологичных технологий читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Правительство Дании предложило изменить законодательство страны, чтобы заблокировать строительство «Северного потока – 2» читать на FT.com

Финансы

Британские регуляторы начали расследование в отношении гендиректора Barclays Джеса Стэйли из-за его попыток раскрыть личность осведомителя, раскритиковавшего в анонимном письме найм на высокую должность бывшего коллеги Стэйли. Банк уже заявил, что из-за этого «значительно» сократит бонусы Стэйли читать на WSJ.com читать на FT.com

Wells Fargo потребовал назад еще $72 млн у двоих бывших топ-менеджеров, ответственных за скандал с открытием фальшивых счетов сотрудниками банка читать на WSJ.com читать на FT.com

Хакеры, пытавшиеся летом украсть $170 млн у индийского банка, использовали методы, сильно напоминающие успешную кражу $81 млн у центробанка Бангладеш, говорят знакомые с ситуацией люди. Это подчеркивает угрозу кибератак на финансовые организации по всему миру читать на WSJ.com

Некоторые провайдеры рыночной информации, в частности FTSE Russell, не хотят добавлять в свои индексы Snap и другие компании, чьи акции не дают инвесторам права голоса читать на WSJ.com

Технологии

Новые правила Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) позволяют кому угодно стать акционером стартапа через краудфандинг. Однако велика вероятность, что инвесторы будут терять деньги, а не вложат их в новый успешный стартап читать на WSJ.com

Инвесторы снова жаждут IPO технологических компаний, но сейчас их готовятся провести не так много компаний, поэтому наблюдается нехватка предложения читать на FT.com

Стремление SpaceX и Blue Origin значительно снизить стоимость космических запусков подтолкнуло к этому же и Boeing с Lockheed Martin, работающих с NASA читать на WSJ.com

NASA снова стремится отправить астронавтов на орбиту Луны, и, возможно, это произойдет в 2019 г. В то же время компании SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса хотят в скором времени заняться космическим туризмом. Такое пересечение правительственных и коммерческих амбиций может предвещать то, что Безос назвал «золотым веком» инноваций в космической отрасли читать на FT.com

Медиабизнес

Музыкальное издательство BMG предупреждает, что рост доходов отрасли благодаря потоковым сервисам может оказаться недолговечным, так как артисты хотят получать более высокие роялти читать на FT.com

Потребительский рынок

Mondelez готовится искать преемника своему гендиректору Ирен Розенфельд на фоне давления со стороны некоторых акционеров и смены потребительских предпочтений в пользу более здорового питания читать на WSJ.com

В последние недели хакеры все чаще атакуют продавцов, работающих на платформе Amazon, чтобы красть у каждого из них десятки тысяч долларов или размещать фальшивые объявления о продажах читать на WSJ.com

SoftBank хочет договориться о слиянии двух крупнейших онлайн-ритейлеров Индии Snapdeal и Flipkart, чтобы они могли лучше конкурировать на местном рынке с Amazon. SoftBank принадлежит 35% акций в материнской компании Snapdeal читать на FT.com

Flipkart, индийский конкурент Amazon, привлек $1,4 млрд инвестиций от Microsoft, eBay и Tencent. Благодаря этому Flipkart теперь оценивается в $11,6 млрд читать на WSJ.com

Немецкую фармацевтическую компанию Stada устраивает улучшенное предложение о своем поглощении на 4,11 млрд евро, которое сделали фонды прямых инвестиций Bain Capital и Cinven. Она намерена рекомендовать акционерам принять его читать на WSJ.com читать на FT.com

Китай, который долгое время был поставщиком дешевых фармацевтических ингредиентов и дженериков, теперь становится крупным производителем новых биотехнологических лекарств. Крупные фармацевтические компании уже обратили на это внимание и пытаются лицензировать сделанные там открытия читать на WSJ.com

Менеджмент

Работающие в Великобритании граждане ЕС опасаются, что им придется покинуть страну из-за Brexit. Чтобы не потерять их, работодатели должны помогать им справиться с этим длительным периодом неопределенности, советуют специалисты читать на FT.com

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