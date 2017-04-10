Иракская SOMO и «Лукойл» будут совместно торговать иракской нефтью

Иракская госкомпания по торговле нефтью SOMO и российский «Лукойл» создали совместное предприятие по торговле нефтью, пишет иракское агентство Iraq Business News со ссылкой на министерство нефти Ирака.

Согласно сообщению, международный трейдер «Лукойла» - Litasco - будет помогать продавать иракскую нефть и тренировать персонал иракской компании в трейдинге.

Как сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией, речь идет не о продаже нефти с месторождения «Западная Курна - 2», которое осваивает «Лукойл», а о продажах коммерческих объемов нефти SOMO.

По его словам, получить коммерческий объем нефти SOMO довольно сложно.

Источник отметил, что компания рассчитывают начать торговлю с одного танкера в месяц, с возможным дальнейшим увеличением.

В пресс-службе «Лукойла» пока не удалось получить комментарий.