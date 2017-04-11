Минэнерго не будет затягивать поставки нефти в Белоруссию – Новак

Проект соглашения России с Белоруссией о поставках нефти будет рассматриваться 13 апреля на заседании правительства России, сообщил министр энергетики Александр Новак. «Наш проект документа (соглашения) будет рассматриваться в этот четверг на правительстве», – сказал министр, отвечая на вопрос, когда возможно подписание соглашения с Белоруссией о поставках нефти.

Он отметил, что Минэнерго не планирует затягивать со сроками подписания соглашения, «так как руководством установлены очень короткие сроки».

Ранее заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко говорил, что республика ожидает возобновления поставок российской нефти не позднее 13 апреля.

Также Семашко заявлял, что Россия должна возобновить поставки нефти, которые прописаны действующим соглашением, т. е. 24 млн т в год. Такие объемы будут поставляться с текущего года и до 2024 г. включительно. По словам вице-премьера, 18 млн т нефти будут перерабатываться на белорусских нефтеперерабатывающих заводах, оставшиеся 6 млн т – «перетаможиваться».

Кроме того, сообщал Семашко, с Белоруссии сняты обязательства по поставкам на российский рынок не менее 1 млн т нефтепродуктов в год, что позволит республике получать дополнительно $150 млн выручки.

Конфликт между РФ и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. В I квартале 2017 г. было прокачано 4 млн т.