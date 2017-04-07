Россия может 13 апреля начать поставки нефти в Белоруссию в полном объеме

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что поставки российской нефти в Белоруссию в полном объеме могут начаться 13 апреля. «Мы сейчас обсуждаем с ними 13-е число… Как только будут завершены все документы по внесению изменений в межправсоглашение и так далее», — сказал Новак. Он отметил, что обязательств по объему поставок нефти у России перед Белоруссией не будет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждал, что Россия компенсирует Минску цену на газ за счет реэкспорта нефти. Президент отметил, что «на нефть цены сейчас приемлемые, тут у нас проблем нет и не будет». Президент Владимир Путин говорил, что Россия и Белоруссия в течение 10 дней урегулируют вопросы в нефтегазовой сфере.