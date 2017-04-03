Россия и Белоруссия решили споры по нефти и газу

Россия и Белоруссия в течение десяти дней урегулируют вопросы в нефтегазовой сфере, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. «Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали, договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем», - передал слова Путина ТАСС.

Стороны нашли схему, при которой сохраняют свои подходы и сближают позиции по ценам, цитирует российского президента «Интерфакс». Он добавил, что были найдены возможности взаимных уступок.

Путин подчеркнул, что на сегодняшний день спорных вопросов между Россией и Белоруссией не осталось (цитаты здесь и далее по «Интерфаксу»). Лукашенко согласился со своим коллегой: «Мы решили эти вопросы». Он также поблагодарил Путина за готовность рефинансировать долг Белоруссии, не уточнив деталей. По словам белорусского лидера, президент России «в течение сегодняшнего-завтрашнего дня» даст соответствующие распоряжения.

«Газпром» предоставит стране скидку с 2018 г., сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович. Также, по его словам, было решено восстановить поставки нефти в объеме 24 млн т, а «Газпром» предоставит скидки в виде понижающего коэффициента к формуле цены начиная с 2018 г. по конец 2019 г.

По данным «Газпрома», с января по сентябрь 2016 г. белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн, а за весь год задолженность достигает $500 млн. Конфликт между Россией и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. В I квартале 2017 г. график предусматривает прокачку в страну 4 млн т вместо 5,5 млн т, как это было два года назад.

Лукашенко говорил в начале февраля, что республика подала в суд на Россию из-за сокращения поставок нефти. «Но разве это нормально, когда самые близкие две республики, самые родные люди начинают "репу драть"?» — комментировал он ситуацию.

Стороны продолжали переговоры. В конце 2016 г. председатель концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко встретился с представителями ФАС России и обсудил пересмотр тарифов на прокачку нефти. Он, в частности, заявил, что белорусские тарифы на прокачку — одни из самых низких по всему маршруту. Белоруссия хотела увеличить тариф на 20,5%, а российская сторона настаивала на индексации на 5,5%. С 1 февраля до 31 марта Белоруссия повышает тарифы на прокачку нефти по своим магистральным трубопроводам на 7,7%.

Россия и Белоруссия также подтвердили готовность к 1 января 2018 г. разработать единые правила по рынку газа, а к июлю 2019 г. - единого рынка электроэнергии. К 2024 г. Россия и Белоруссия должны разработать и выйти на подписание межправсоглашения в рамках «Евразэс» по единому рынку газа.