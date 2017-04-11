«Газпром» заключил со словацкой Eustream договор на транспортировку газа до 2050 года

ООО «Газпром экспорт» 24 марта 2017 г. заключило со словацкой Eustream a.s. договор на доступ к газотранспортной сети и транспортировку газа сроком до 1 октября 2050 г. на сумму 5,3 млрд евро (эквивалент 325,358 млрд руб.), сообщил российский контрагент.

«Газпром экспорт» не опубликовал в системе закупок текст контракта с единственным поставщиком, ссылаясь на коммерческую тайну. Исполнение контракта началось 1 марта 2017 г.

Последний транзитный контракт Eustream и «Газпром экспорта» охватывал период с 2009 по 2028 г.

Словакия на данный момент является одним из главных транзитеров российского газа в Европу - по ужгородскому коридору, принимая транзитный поток с территории Украины. Планы «Газпрома» обойти Украину при помощи «Северного потока - 2» и «Турецкого потока» вызывают озабоченность Братиславы за судьбу своей газотранспортной системы. Вместе с тем руководство «Газпрома» заверило, что газ Nord Stream 2 придет в австрийский хаб Баумгартен через Чехию и Словакию.

С другой стороны, Eustream также является одним из активных организаторов реверсных поставок газа на Украину, благодаря которым Киев почти полтора года обходится без российского газа.