Путин призвал соблюдать дисциплину при внедрении кассовых аппаратов

Президент России Владимир Путин попросил Федеральную налоговую службу (ФНС) избегать перегибов в вопросах внедрения контрольно-кассовой техники, которая способна передавать данные о покупках в режиме онлайн. «Здесь нужно действовать без всяких перегибов, но дисциплину нужно соблюдать», - сказал он руководителю ФНС Михаилу Мишустину.

Сам Мишустин пояснил, что система онлайн-касс используется с 1 февраля этого года. За это время в налоговые органы уже поступили данные 863 млн чеков на общую сумму 434 млрд руб. Всего в стране работает 287 000 онлайн-касс. По словам М.Мишустина, дальнейшее внедрение такой техники позволит налоговым органам минимизировать проверки бизнеса и снизить административную нагрузку.

Новая технология, по его словам, способствует обелению самого проблемного сектора экономики, обеспечивая рост налоговых поступлений.