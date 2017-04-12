Нефть начала дешеветь на данных минэнерго США по добыче

Стоимость нефти в среду вечером перешла к снижению на данных минэнерго США по добыче черного золота в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.02 мск стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,53% до $55,93 за баррель. Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,32% до $53,24 за баррель.

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 7 апреля, по данным министерства, выросла на 0,39%, или на 36 000 баррелей в сутки, до 9,235 млн баррелей в сутки. Кроме того, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) выросли на 0,3 млн баррелей, составив 69,4 млн баррелей.

Ранее днем мировые цены на нефть демонстрировали рост. Это было связано с публикацией апрельского доклада ОПЕК, согласно которому организация в марте сократила добычу нефти на 152 700 баррелей в день по сравнению с февралем - до 31,928 млн баррелей. Организация также отметила, что входящие в нее страны, бравшие на себя обязательства по сокращению добычи в рамках венского соглашения, перевыполнили их примерно на 3%.