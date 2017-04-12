Россия установит рекорд добычи нефти даже с учетом сделки с ОПЕК – Новак

В 2017 г. Россия установит рекорд добычи нефти - 549 млн т - даже с учетом сделки с ОПЕК о сокращении добычи, сказал сегодня министр энергетики России Александр Новак. «Прогнозы Минэкономразвития (о росте добычи в текущем году до 549 млн т) такие же, которые и были при прогнозе социально-экономического развития и бюджета», - сказал он.

«Добыча нефти у нас в прошлом году росла равномерно. Даже с учетом сокращения добычи, которое сейчас происходит, эти цифры верные. Если бы не было сокращения, цифры были бы выше», - пояснил министр.

Цены на нефть резко выросли до уровней свыше $50 за баррель в конце ноября–начале декабря 2016 г., когда ОПЕК и присоединившиеся к ней страны договорились сократить добычу почти на 1,8 млн баррелей в день. Входящие в картель страны должны были сократить добычу на 1,2 млн баррелей/сутки до 32,5 млн баррелей/сутки, Россия обещала снизить добычу на 300 000 баррелей/сутки, а все остальные страны – еще на 258 000 баррелей/сутки. Будет ли Россия поддерживать продление договора о снижении добычи, неясно.