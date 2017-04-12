Гендиректором «Объединенной зерновой компании» назначен Михаил Кийко – «Интерфакс»

Совет директоров «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) на заседании в среду назначил гендиректором компании бывшего замдиректора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Михаила Кийко, сообщили «Интерфаксу» источники на рынке, знакомые с результатами заседания.

Официальное сообщение об итогах заседания совета директоров ожидается в четверг.

Кийко в начале 2000-х гг. работал в Росрезерве, выходцем из которого является первый гендиректор ОЗК, а ныне статс-секретарь - замминистра сельского хозяйства Сергей Левин.

В то же время источники предполагают, что он является ставленником группы «Сумма», которой принадлежит 50% минус одна акция ОЗК.

Как сообщалось, прежний гендиректор ОЗК Марат Шайдаев, соратник главы группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, покинул компанию и решил заняться собственными проектами.