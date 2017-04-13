Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 13 апреля 2017 года

Политика

После визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву обе стороны заявили, что у них остаются разногласия по многим вопросам, включая будущее сирийского президента Башара Асада читать на WSJ.com читать на FT.com

Президент США Дональд Трамп в интервью WSJ заявил, что предложил председателю КНР Си Цзиньпину более выгодное торговое соглашение в обмен на помощь в устранении угрозы со стороны Северной Кореи. Также он обсудил другие вопросы, включая ситуацию в Сирии читать на WSJ.com

Официантка и массажистка, подозреваемые в убийстве сводного брата лидера Северной Кореи, в четверг появились в суде в Малайзии. По их словам, они думали, что участвуют в телевизионном розыгрыше. Теперь им грозит смертная казнь, тогда как все восемь подозреваемых в причастности к убийству северокорейцев покинули страну читать на WSJ.com

Предполагается, что выходец из Ирака, задержанный в ходе расследования взрывов возле автобуса футбольного клуба Borussia Dortmund, был боевиком «Исламского государства» (запрещено в России). Но у немецкой прокуратуры нет доказательств его участия в атаке читать на WSJ.com

Экономика

Дональд Трамп в интервью WSJ заявил, что курс доллара слишком высок, и пообещал не называть Китай валютным манипулятором. Также он не стал исключать, что снова номинирует Джанет Йеллен на пост председателя ФРС. По словам Трампа, он предпочел бы, чтобы процентные ставки оставались низкими читать на WSJ.com читать на FT.com

Экспорт Китая в марте вырос сильнее чем, ожидалось, и у страны снова возник профицит внешнеторгового баланса читать на WSJ.com

Экспорт и импорт стран Азиатско-Тихоокеанского региона теперь сильно растут, в отличие от последних лет. Таком образом, Азия становится ярким пятном в мировой торговле читать на WSJ.com

Саудовская Аравия в среду привлекла $9 млрд в ходе своей дебютной международной эмиссии облигаций, соответствующих нормам шариата читать на WSJ.com

Центробанк Бразилии опустил ключевую процентную ставку сразу на один процентный пункт до 11,25% на фоне приближения инфляции к целевому значению читать на FT.com

Правящая партия Зимбабве предложила закон, который позволит использовать движимое имущество, включая коров, коз и овец, в качестве залога по банковским кредитам. Так она надеется стимулировать кредитование и экономику читать на FT.com

Индустрия

Производитель красок Akzo Nobel обвинил инвестора-активиста Elliot Advisors в намерениях поделиться важной информацией с желающим его приобрести конкурентом PPG. Akzo об этом узнала благодаря тому, что Elliot по ошибке отправил ей на электронную почту свою внутреннюю переписку читать на FT.com

Немецкая Siemens и канадская Bombardier ведут переговоры о слиянии операций по производству поездов, говорят знакомые с ситуацией люди. Пока переговоры на ранней стадии, но возможная сделка вызовет пристальное внимание антимопольных органов читать на FT.com

United Airlines в попытках уладить скандал по поводу насильственного вывода человека из переполненного самолета пообещала денежную компенсацию всем пассажирам того рейса. Гендиректор Оскар Муньос пообещал никогда больше так не поступать с пассажирами читать на WSJ.com читать на FT.com

Автомобили

Инвестор Дэвид Айнхорн усиливает давление на General Motors, пытаясь заставить концерн разделить свои обыкновенные акции на два класса. Он предложил трех кандидатов в совет директоров GM и раскритиковал то, как концерн отнесся к его плану читать на WSJ.com

Гендиректор Ford Марк Филдс на международном автосалоне в Нью-Йорке отказался напрямую комментировать то, что Tesla обошла его компанию по рыночной капитализации. По его словам, Ford сосредоточен на собственном бизнесе читать на WSJ.com

Энергоресурсы

Цены на нефть в четверг утром колеблются. Их росту препятствует увеличение нефтедобычи в США читать на WSJ.com

Глобальный рынок нефти «очень близок» к равновесию, заявило Международное энергетическое агентство. Но оно прогнозирует, что рост мирового спроса на нефть в 2017 г. замедлится второй год подряд читать на WSJ.com читать на FT.com

Финансы

Комментарии Трампа о том, что доллар «слишком» крепкий, и о желаемой им политике ФРС вызвали снижение курса доллара и доходностей гособлигаций США в среду. В четверг на это отреагировали мировые рынки, а сам доллар немного укрепился читать на WSJ.com читать на FT.com

Народный банк Китая повысил ориентир для курса юаня сразу на 0,4% по отношению к предыдущему дню, чего не было с января. Это произошло после комментариев Трампа о курсе доллара и его обещания не называть Китай валютным манипулятором читать на WSJ.com

Чистая прибыль JPMorgan Chase в I квартале выросла на 17% на фоне хороших результатов инвестбанковского подразделения читать на WSJ.com читать на FT.com

Индекс волатильности на фондовом рынке США вырос до самого высокого уровня с ноября на фоне приближения 28 апреля. В этот день закончатся бюджетные средства на финансирование деятельности правительства США, и есть угроза временного прекращения его работы читать на WSJ.com

Хедж-фонды упускают возможность заработать на росте котировок китайских компаний. Согласно Hedge Fund Research, их средняя доходность с начала года по 7 апреля составила 2,3%, тогда как индекс MSCI China вырос на 14% читать на WSJ.com

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта продала часть акций банка Wells Fargo. Она сделала это из-за того, что внимание американских регуляторов привлекло то, что доля Berkshire в Wells Fargo превысила 10% читать на FT.com

Технологии

Число предзаказов на новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S8 в США и Южной Корее больше, чем перед выходом прошлогодней модели. Это позволяет предположить, что Samsung, возможно, удалось заставить потребителей не обращать внимание на фиаско с Galaxy Note 7 читать на WSJ.com

По мнению экспертов, вероятность краха Toshiba ограничена, но она вполне может потерять статус публичной компании читать на FT.com

Western Digital предупредила Toshiba, что может заблокировать любую ее сделку по продаже доли в их совместном предприятии по производству полупроводников. Western Digital сама хочет приобрести эту долю, причем со скидкой. Это дополнительная головная боль для испытывающей проблемы Toshiba читать на WSJ.com

Марна Левайн, ставшая в 2015 г. директором по операционной деятельности Instagram, помогает сервису стать полноценным бизнесом. Сооснователь и гендиректор Instagram Кевин Систром называет ее «гуру эффективности». Также ее сравнивают с Шерил Сэндберг, занимающей аналогичную должность в Facebook читать на WSJ.com

Uber стал рассматривать покупку занимающегося самоуправляемыми автомобилями стартапа бывшего сотрудника Google уже через два дня после его ухода из компании, заявили представители Google в суде читать на WSJ.com

Суд обязал Qualcomm возвратить $814,9 млн компании Blackberry, которые та заплатила в виде патентных роялти. Это новая неудача Qualcomm в получении дохода от интеллектуальной собственности читать на WSJ.com читать на FT.com

Потребительский рынок

Гендиректор Amazon Джефф Безос в ежегодном письме акционерам подчеркнул, как он пытается сохранить свою гигантскую компанию в режиме стартапа. Также он подчеркнул важность того, чтобы ставить клиентов на первое место читать на WSJ.com читать на FT.com

Крупный план

Швейцарские производители шоколада Lindt и Nestle вынуждены адаптироваться к изменению потребительских предпочтений в сторону более здоровой пищи, росту цен на какао и ослаблению из-за экономических проблем спроса на крупнейших рынках читать на FT.com

Недвижимость

Власти Пекина в попытке предотвратить возникновение пузыря на местном рынке недвижимости запретили сайтам по продаже недвижимости говорить в рекламе про хорошую инвестиционную доходность и фэн-шуй читать на FT.com

Менеджмент

Эволюция бэк-офиса Goldman Sachs в Бангалоре — это яркий пример того, как из-за экономики, технологий и политики выросла роль бэк-офисов за последние 15 лет. Организации стали смотреть на бэк-офисы не просто как на способ сократить расходы, им теперь нужны там квалифицированные специалисты для выполнения различных видов деятельности читать на FT.com

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